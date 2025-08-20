Infortunio Lukaku, operazione o terapie? Arriva la scelta del giocatore
Romelu Lukaku non si opera. Questa la decisione, secondo quanto riferito da Sky Sport, maturata dopo il consulto medico avvenuto nella giornata di oggi in Belgio. L'attaccante, dopo l'infortunio muscolare che lo ha colpito nell'amichevole contro l'Olympiakos, di comune accordo con il Napoli ha deciso dunque di non procedere con l'operazione. Spazio dunque alla seconda opzione, ovvero la terapia conservativa. In seguito a questa decisione, in attesa dell'inizio della terapia di recupero, i tempi stimati per il rientro in campo sono di 3/4 mesi.
L'altra decisione del Napoli, diretta conseguenza dell'infortunio di Lukaku, è l'esclusione dell'attaccante belga dalla lista UEFA per la Champions League. Ora dunque spazio al mercato, con lo stesso Napoli che in questi ultimi giorni della sessione estiva andrà alla ricerca di un nome che possa affiancare Lucca nell'attacco di Antonio Conte.
