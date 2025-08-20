Lazio, esordio senza reti per Ledesma: il derby U17 finisce 0-0
Niente gol nel derby tra Lazio e Roma U17. La prima partita di Cristian Ledesma sulla panchina della giovanile biancoceleste, valida per la Scopigno Cup, allo stadio di Rieti, è terminata 0-0. Oggi alle 18, però, i ragazzi dell'ex centrocampista giocheranno contro il Midtjylland, ad Amatrice. I giallorossi, invece, affronteranno domani proprio i danesi.
