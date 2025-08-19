Calciomercato | Roma, Dybala al Boca Juniors? La moglie: "Devono chiamarlo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il possibile ritorno di Paulo Dybala in Argentina, con la maglia del Boca Juniors, resta al momento una suggestione più romantica che concreta. Un sogno accarezzato da tanti tifosi xeneizes — e forse anche dallo stesso Dybala, che in passato ha manifestato simpatia per il club di Buenos Aires — ma che, almeno per ora, non trova alcun riscontro nei piani della Roma.

A smorzare le aspettative è stata Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante giallorosso, ospite di un programma televisivo argentino. Alla domanda su un eventuale approdo al Boca nel 2026, Oriana ha chiarito: “Non dipende da me. Devono essere loro a chiamarlo…”, facendo capire che al momento nessun contatto è stato avviato. Quando l’influencer e noto tifoso xeneize Eial Moldavsky si è offerto ironicamente di telefonare a Dybala per convincerlo, la risposta di Oriana è stata altrettanto scherzosa quanto significativa: “Ci vuole ben più di una chiamata di Eial… non si conoscono nemmeno! Non verrà solo perché lo dice lui".

Poi, il concetto è stato ribadito con chiarezza: “Devono cercarlo. E lui deve volerlo". Una frase che al momento congela ogni voce di mercato e riporta la questione al campo delle ipotesi, per ora lontane dalla realtà.