Ledesma trova la prima vittoria con la Lazio U17: 3-1 al Midtjylland

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Roma a Rieti, è arrivato il primo successo per Cristian Ledesma sulla panchina della Lazio Under 17. Nella seconda gara della 33ª edizione della Scopigno Cup, disputata ad Amatrice, i giovani biancocelesti hanno superato 3-1 i danesi del Midtjylland, ex squadra di Gustav Isaksen. A firmare la vittoria sono stati Thomas Bagliesi, Carmine Lukas Mennea e Daniele Lulaj. Una sfida impegnativa contro avversari fisicamente più robusti, ma vinta con il gioco palla a terra e una buona organizzazione tattica.

Ora la Lazio attende il risultato del match tra Roma e Midtjylland per conoscere la classifica finale del girone 1 e capire se arriverà la qualificazione alle semifinali. Oltre ai biancocelesti e alle due rivali, la Scopigno Cup vede protagoniste anche Juventus, Fiorentina, Atalanta, Napoli, Benevento, Avellino, Ternana, Rieti e i giapponesi del Vegalta Sendai.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.