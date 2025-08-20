Lazio, l'ennesimo ritorno di Cataldi: ora insidia Rovella per il posto in regia
Cataldi rientra e si candida come titolare nel centrocampo della Lazio. Davanti però c'è Rovella: il ballottaggio sarà perenne, a partire da Como, come scrive Il Corriere della Sera. Danilo verticalizza di più, Nicolò dà più equilibrio: potrebbero addirittura giocare insieme, ma solo se il numero 6 venisse spostato mezzala. Sarri ci pensa, può diventare un'opzione come scrive lo stesso quotidiano.
Per Cataldi si tratta dell'ennesimo capitolo con la Lazio: un ritorno ciclico, l'ultimo dopo aver lasciato Roma per spostarsi in fretta e furia a Firenze l'estate scorsa. Con Sarri era già cresciuto esponenzialmente nell'anno del secondo posto. Ora però torna per rincorrere, visto che in un anno Rovella si è conquistato la maglia da titolare.
