Torino, Zapata svela i piani di Baroni: "Ecco come giocheremo quest'anno..."

Il nuovo Torino di Baroni ha iniziato la sua stagione con una vittoria, seppur in un clima complicato, contro il Modena in Coppa Italia. Emozionato per l'esordio, l'ex allenatore della Lazio ha spiegato che ci vorrà un po' di tempo per far amalgamare la squadra, nel frattempo però dal Filadelfia - centro sportivo Granata - l'aria che arriva porta fiducia e speranza per il futuro. La stessa fiducia e speranza che emerge dalle parole del capitano Duvan Zapata, il quale ha svelato anche i piani tattici del nuovo allenatore.

LE SENSAZIONI DI ZAPATA - "Ho i piedi per terra, però credo di poter arrivare a fare un buon campionato. Aspettiamo l’inizio del campionato, sappiamo che sarà difficile, ma guardiamo una partita per volta: vediamo come siamo come squadra. Ci sono dei giocatori nuovi, dobbiamo trovare più sintonia e capire ancora meglio le idee del mister. Parlare di obiettivi adesso è inopportuno, vogliamo cercare di fare un ottimo inizio di campionato".

IL MODULO - "Lavoriamo su tanti sistemi di gioco, il mister pensa che dobbiamo avere alternative. Non dobbiamo fissarci su un solo modulo, a gara in corso si può cambiare. In allenamento dobbiamo abituarci a questo, durante le sedute facciamo anche tre moduli. Lo facciamo per il futuro, per avere più soluzioni".

