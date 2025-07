FORMELLO GIORNO 9 - Lazio, doppia seduta terminata: tanto lavoro tattico per Sarri

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Allenamento terminato. L'appuntamento è a domani con una nuova doppia seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 18:54 - Si riparte: esce Zaccagni con i verdi, ora Cancellieri si muove e a destra e Sanà Fernandes a sinistra. Fuori anche Patric: Marusic gioca al centro della difesa dei verdi con Ruggeri; a fare i terzini ci sono Lazzari e Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 18:52 - Sarri ferma il gioco: piccolo break per le due formazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Rientra Nuno Tavares con i rossi, con Pellegrini che torna a giocare con i verdi. Hysaj si sposta a destra con i rossi. Sanà Fernandes invece prende il posto di Cancellieri con i verdi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:35 - Breve recupero per la squadra e si riparte. Hysaj entra con i rossi e prende il posto di Pellegrini, che sostituisce Nuno Tavares con i verdi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - Dopo un torello, iniziano le prove tattiche. Ecco le due formazioni:

ROSSI: Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Castellanos, Basic.

VERDI: Marusic, Patric, Ruggeri, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 18:10 - È iniziato l'allenamento pomeridiano: squadra sul campo adiacente al centrale per il riscaldamento. Ancora assenti Dia e Isaksen, così come Romagnoli e Gigot.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:05 - Terminato l'allenamento mattutino. Appuntamento nel pomeriggio, intorno alle 18, per la seconda seduta di oggi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:49 - I difensori lavorano sui movimenti tattici al Fersini. In gruppo c'è anche Patric, oltre a Pellegrini. Gruppo diviso in due dai fratini rossi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - Ecco il cambio: il gruppo dei difensori entra in campo, assente solo Romagnoli; centrocampisti e attaccanti, invece, ora si spostano in palestra per continuare il loro allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 - Continua il lavoro diviso tra campo (centrocampisti e attaccanti) e palestra (difensori). Dopo avverrà il classico 'switch' tra i due gruppi.

AGGIORNAMENTO ORE 9:44 - La seduta prosegue con un lavoro tattico sui movimenti offensivi. Serie di ripetute per Luca Pellegrini, appena tornato ad allenarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 9:37 - Inizia il lavoro con il pallone dopo un breve discorso di Sarri. Squadra divisa con i fratini (Pinelli e Sanà Fernandes si allenano a parte).

BIANCHI: Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Basic, Noslin, Pedro;

VERDI: Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - In campo centrocampisti e attaccanti, più Pellegrini, rientrato dalla febbre, e i quattro portieri. Presente Zaccagni, al suo primo allenamento in gruppo. Ancora assenti Isaksen (out per febbre) e Dia (affaticato dopo l'amichevole contro la Primavera). I difensori lavorano in palestra.

FORMELLO - Nuovo giorno di ritiro a Formello: ripartono le doppie sedute. Dopo la mezza giornata di riposo di ieri pomeriggio, la Lazio torna in campo al Fersini sia intorno alle 9:30 che verso le 18. Sarri aspetta in gruppo Zaccagni e Patric, che hanno completato il loro percorso riabilitativo dopo le rispettive operazioni. C'è attesa anche per rivedere Isaksen e Pellegrini, out negli ultimi giorni per febbre (da cui invece è già rientrato Mandas). Da chiarire, infine, anche le condizioni di Dia, leggermente affaticato dopo il test in famiglia di domenica contro la Primavera.

Pubblicato il 22/07