Lazio, Mattei: "Sarri ha promosso Provstgaard. Puller? Credo che Lotito..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato le voci sull'incontro Lotito-Puller, del capitolo difesa e del player trading. Ecco di seguito le sue parole: “Puller? È un componente del consiglio economico del Borussia. Io credo che Lotito gli abbia chiesto un consiglio economico, su come uscire da questa situazione".

"Difensore? Romagnoli sarà out nelle prime due gare. Patric non sappiamo come potrà rientrare all’esordio, Sarri ha promosso Provstgaard, è un segnale del fatto che Gigot non è un difensore per lui. La politica della Lazio è quella di risparmiare, anche sulle penne e la cancelleria. Non bisogna cercare di ridurre le spese, ma di aumentare le entrate. Non si sta tirando al massimo la macchina, si va a velocità di crociera. Merchandising e player trading, tutte cose sconosciute nella società. Si parla di progetto giovani ma poi viene rinnovato il contratto di Pedro e anche di Vecino, in più si parla di Insigne. Si parla del player trading, ma ad esempio, facendo un raffronto con in Napoli, quante maglie e gadget vende De Laurentiis. Per non parlare dei diritti di immagine nei contratti”.

