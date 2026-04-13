Calciomercato Lazio | Esposito è il nuovo nome per l'attacco: le ultime

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cercherà un altro attaccante in estate? Lo scenario potrebbe diventare veritiero solo in caso di mancato riscatto di Daniel Maldini o per la cessione di calciatori come Boulaye Dia e Tijjani Noslin. Nel frattempo, però, la società si starebbe muovendo per individuare alcuni potenziali sostituti e, stando a quanto viene riportato da Nicolò Schira, uno di questi potrebbe essere Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari, infatti, sarebbe finito nel mirino della Lazio e del Torino.

IL TRASFERIMENTO AL CAGLIARI . Il classe 2002 è da tempo un pallino del presidente Lotito che anche in passato lo aveva cercato più volte come alternativa a Ciro Immobile. Esposito la scorsa estate è stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Cagliari che entro il 30 giugno dovrà sborsare 4 milioni di euro nelle casse dell'Inter, più il 40% sulla futura rivendita se questa dovesse avvenire per una cifra superiore al prezzo d'acquisto.

I NUMERI DI ESPOSITO - Nella stagione attualmente in corso Esposito si sta mettendo in mostra con i suoi 7 gol segnati e i 6 assist serviti in 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Numeri ottimi per una seconda punta che prima della fine del campionato vuole eguagliare il suo record di reti in una stagione: le 10 realizzate lo scorso anno con la maglia dell'Empoli (quando ha servito, però, solo 2 assist).