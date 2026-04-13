Lazio, Mimun: "Ci aspetta un futuro grigio. Rischio flop contro la Fiorentina"

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno di Fiorentina - Lazio, Clemente Mimun ha detto la sua nel consueto editoriale presente sulle colonne de Il Messaggero. Il giornalista ha fatto un sunto della situazione attuale del club, dipingendo uno scenario cupo, in cui "pare impossibile essere ottimisti sul futuro della nostra Lazio". Ha affermato: "Veniamo da una vera e propria via crucis di tra infortuni, arbitraggi molto opachi, cessioni importanti e arrivi non straordinari, ad eccezione di Taylor".

Mimun ha poi proseguito: "Riflettendo sulla Lazio abbiamo la consapevolezza che ci aspetta un futuro grigio. Non siamo neppure sicuri sulle prospettive del mister. Sarri ha tenuto duro, nonostante le difficoltà di mettere un undici decente in campo e l'angoscia di uno stadio vuoto e silente. Il braccio di ferro tra la stragrande maggioranza dei tifosi e la società è lontano dall'essere risolto. E tutti sappiamo che una squadra che non è accompagnata da dal calore dei suoi supporters ha un clamoroso handicap che non può e non deve persistere".

Infine, sull'imminente sfida contro la Fiorentina si è espresso così: "Oggi contro i viola a Firenze rischiamo un altro flop. Loro giocano per uscire definitivamente dalla zona retrocessione".