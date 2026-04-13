Lazio, Cardone: "Dele e Pellegrini non al meglio. Sul futuro di Zaccagni..."

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Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è proiettato alla sfida di questa sera tra Lazio e Fiorentina, facendo un punto sui diversi giocatori infortunati

“Provedel stagione finita, Rovella tra pubalgia (4 mesi) e clavicola (3 mesi) è stato assente per quasi tutta la stagione; con l’operazione avrebbe risparmiato due mesi, qualcuno lo ha consigliato male e così ha evitato l’intervento optando per la terapia conservativa che quasi tutti dicevano non sarebbe servita".

"Abbiamo tre giocatori in panchina di cui due, Pellegrini e Dele-Bashiru, che è meglio non impiegare visto che non stanno al meglio. Probabile formazione? Ballottaggio Isaksen-Cancellieri, forse stavolta parte il secondo titolare”.

"Futuro Zaccagni? Ora ci sono meno certezze sulla sua permanenza, è una situazione da chiarire quella che riguarda il capitano della Lazio".