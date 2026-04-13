Ex Lazio | Inzaghi e Mancini si ritrovano: sfida in Asia tra Al Hilal e Al Sadd
13.04.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Gara a tinte biancocelesti. Negli ottavi di finale della Champions League asiatica si sfidano Al Hilal e Al Sadd, ovvero i due ex Lazio Simone Inzaghi e Roberto Mancini. Per loro sarà la seconda volta che si troveranno contro in panchina, a dieci anni dall'unico precedente del 1° maggio 2016 (Lazio - Inter). I due hanno condiviso tanto insieme nella Capitale, sia da calciatori che poi con uno l'allenatore dell'altro. Ora si sfideranno in Asia per il passaggio del turno.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.