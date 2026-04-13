Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Il Marsiglia punta Zaccagni"

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CALCIOMERCATO LAZIO - Occhi sul capitano della Lazio. In Francia sono sicuri: il Marsiglia è sulle tracce di Mattia Zaccagni. Secondo quanto riportato da Sport.fr, infatti, l'esterno biancoceleste sarebbe molto apprezzato soprattutto dal presidente del club. Il suo acquisto potrebbe sostituire la partenza di uno tra Greenwood e Traoré nella squadra di Beye, subentrato in panchina a De Zerbi. La stessa fonte riporta che la valutazione della società biancoceleste sul numero dieci è di circa 15 milioni di euro.

Ma non solo, perché su di lui ci sarebbe anche il Napoli, che già in passato si era interessato proprio a Zaccagni (che ha un contratto fino al 2029). Il capitano della Lazio attualmente sta vivendo una delle sue peggiori stagioni a livello realizzativo, con soli 3 gol segnati in campionato (4 contando anche la Coppa Italia) e tanti infortuni che l'hanno costretto spesso a fermarsi. L'annata molto travagliata potrebbe quindi portarlo lontano dalla Capitale, nonostante il club l'avesse scelto come perno del nuovo ciclo.