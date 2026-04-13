Ex Lazio | Zazza brilla in Serie C: ora è richiesto in A e in Premier League
13.04.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'anno scorso ha esordito in Europa League con Baroni, ora ha trovato la sua dimensione in Serie C. Si tratta di Matteo Zazza, che a giugno ha lasciato la Lazio per firmare con il Team Altamura. Fin qui ha giocato ben 33 partite in campionato: come riportato da Tuttomercatoweb.com, il suo rendimento ha attirato l'interesse di alcune squadre di Serie A (Bologna e Sassuolo su tutte) e di Premier League. In estate, quindi, potrebbe lasciare la Puglia per tornare nel massimo campionato italiano, se non cambiare paese e finire in Inghilterra.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.