Fiorentina, per la panchina c'è anche Grosso. La Lazio e Sarri...
13.04.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo nome per la panchina della Fiorentina. Con ogni probabilità, infatti, Paolo Vanoli lascerà il club a fine stagione, anche in caso di salvezza. Per questo la società sta già valutando alcuni profili per la prossima stagione. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il diesse viola Paratici vorrebbe puntare su Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo. Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato anche alla Lazio (insieme a Gattuso e Pisacane) in caso di addio di Sarri. Proprio il Comandante è da tempo un sogno della Fiorentina e di tutto l'ambiente: dovesse rimanere senza squadra quest'estate, anche lui rientrerebbe in corsa.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.