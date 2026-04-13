Inzaghi: "Mancini? Alla Lazio abbiamo vinto tanto, gli sarò sempre grato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della sfida tra Al Hilal e Al Sadd, valida per gli ottavi di finale della Champions League asiatica, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Roberto Mancini, con cui ha lavorato insieme alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Posso parlare soltanto bene di Mancini. È stato prima mio compagno di squadra alla Lazio, dove abbiamo vinto tanto insieme. È stato un grandissimo giocatore, poi è diventato il mio allenatore e da lui ho imparato tanto. Ha ottime idee, è bravo nel gestire il gruppo, per me è stato un grande esempio. Mi ha voluto lui alla Lazio dove poi sono rimasto più di vent’anni. Gli sarò sempre grato. Ora saremo avversari, ma mi farà piacere rivederlo. Gli sono molto legato”.