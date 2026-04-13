Ex Lazio | Muriqi è una leggenda in Spagna: ora lo vuole il Barcellona
13.04.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Muriqi è a tutti gli effetti una leggenda del Maiorca. L’ex centravanti della Lazio è arrivato a quota 55 gol segnati (gli ultimi due contro il Rayo Vallecano) superando Eto’o e diventando il miglior marcatore della storia del club. Ora, come riportato dal portale spagnolo elperiodico.com, su di lui avrebbe messo gli occhi una big della Liga. Si tratta del Barcellona, che sta cercando un vero numero nove d’area di rigore. Per acquistarlo potrebbe anche pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del kosovaro, che ammonta a 40 milioni di euro. Circa il 45% della cifra, tra l’altro, finirebbe nelle casse della società biancoceleste per la percentuale sulla futura rivendita.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.