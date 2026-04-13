Lazio, il tifo organizzato: "Torneremo in trasferta! Mentre in casa..." - VIDEO
Gli esponenti del tifo organizzato, intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, hanno confermato la volontà di tornare in trasferta nella prossima stagione una volta che il divieto attualmente in atto sarà terminato, lasciando però in dubbio la presenza casalinga all'Olimpico durante le partite della Lazio.
"Le trasferte non sono mai state messe in dubbio, né negli anni precedenti, né quest'annp e sicuramente neanche il prossimo anno. Pensate cosa avremmo potuto fare in trasferta con la decisone di non entrare in casa. Solo a pensarci mi viene da piangere. Una tifoseria che ha rimepito il settore di Lecce a ridosso delle feste. Pensate che avremmo fatto a Firenze oggi. Pensate a Bergamo in semifinale di Coppa Italia. Avremmo fatto il fuoco. Non vediamo l'ora che finisca questa stagione e possiamo ricominciare ad andare in trasferta. In casa non lo so. Vedremo".