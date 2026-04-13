FIGC, Malagò: "Il consenso della Serie A mi responsabilizza"
13.04.2026 16:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Dopo l'elezione da parte della Lega Serie A come candidato alla presidenza della FIGC, Giovanni Malagò ha espresso la sua soddisfazione con una dichiarazione all'ANSA. Di seguito le sue parole: "Aver avuto un consenso quasi unanime mi gratifica e responsabilizza. Accolgo con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A"
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.