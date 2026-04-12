Lazio, che gaffe di Lotito! La figuraccia raccontata da Calenda - VIDEO

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Carlo Calenda, senatore italiano e segretario di Azione, è intervenuto ai microfoni di 'Un giorno da Pecora', su Rai Radio 1. Nel corso del suo intervento ha raccontato anche un retroscena con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e in particolar modo di una clamorosa gaffe fatta dal Senatore di Forza Italia.

"Lotito viene da me e mi fa: 'Ah Calè devi decidere su sta casa a Cavallo (Corsica, ndr)'. Io gli dico che non ci sono mai stato e gli chiedo in che senso e lui mi risponde: 'Me dice il mio avvocato che te stai a compra' la villa a Cavallo'. Io ho ribadito che non ci sono mai stato, lui chiama l'avvocato che gli dice: 'No, se la sta a comprà, se la sta a comprà. Ma il senatore Calenda!'. C'è un procuratore che si chiama Calenda, ma che non sono io".

Pubblicato il 11/04