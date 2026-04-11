Cagliari, Pisacane: "Contro la Lazio abbiamo fatto..."
11.04.2026 20:30 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca 2026
Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria odierna per 1-0 contro la Cremonese. Tra le varie tematiche affrontate, c'è stato il ritorno a un atteggiamento propositivo che lascia buone speranze per la salvezza.
Rispondendo sul tema, Pisacane è tornato anche sulla sfida contro la Lazio di febbraio, terminata 0-0 (il tecnico dei sardi è stato anche accostato ai biancocelesti come possibile successore di Sarri). Di seguito le sue parole.
"Mi fa piacere venga sottolineato l'atteggiamento. Contro il Sassuolo e contro la Lazio abbiamo fatto intorno al 50% di possesso palla e non sempre è servito. Oggi invece si è visto ciò che chiedo".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.