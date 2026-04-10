Roma, Ranieri contro Gasperini sul mercato: "Ha accettato tutti i giocatori!"

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Prima della gara contro il Pisa, Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, ha parlato ai microfoni di SkySport. In particolare si è espresso sul mercato e sul rapporto con Gasperini. Di seguito le sue parole: "Sia l'anno scorso mi hanno chiesto chi prendere e sia quest'anno: tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto".

"Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".