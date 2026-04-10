Italia, si dimettono tutti ma non Bonucci: ecco il motivo

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Come mai Leonardo Bonucci non si è dimesso e non ha lasciato la Nazionale? La Repubblica ha analizzato la situazione dell'ex difensore, spiegando le motivazioni per cui è ancora all'interno del Club Italia. Il 38enne ha conseguito il patentino UEFA A, che gli consentirebbe di allenare in Serie C, ma solamente di fare il vice in Serie B e in Serie A. Con il suo incarico sta accumulando le ore necessario per poter svolgere il corso per avere l'abilitazione UEFA Pro, che gli permetterebbe di fare un ulteriore step in avanti.

L'incarico di Bonucci terminerà il 30 e la FIGC, rescindendo il suo contratto, risparmierebbe relativamente poco. L'ex Juventus verrà dunque assegnato alle varie nazionali in base alle necessità delle stesse, con il suo futuro immediato che non è strettamente legato agli avvicendamenti politici e a quelli in Federcalcio. Con l'avvento del nuovo presidente, è chiaro che saranno lui e i suoi collaboratori a decidere che cosa fare.

Bonucci completerà dunque il suo stage. Dopo aver vestito le maglie di Inter, Union Berlino, Fenerbahce, Pisa, Bari, Treviso, Milan e Juventus, è stato viceallenatore dell'Italia Under 19 e collaboratore tecnico di Gattuso fino al playoff Mondiale perso ai calci di rigore contro la Bosnia.