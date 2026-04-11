Lazio, a Firenze possibile rivoluzione in attacco: Noslin favorito, e Dia...
11.04.2026 11:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri prova a ridisegnare il reparto offensivo della Lazio per la sfida contro la Fiorentina. Potrebbero esserci delle novità rispetto alle ultime sfide: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Isaksen agirà a destra, al centro Dia insidia Maldini non al top, mentre a sinistra Noslin è favorito su Pedro.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.