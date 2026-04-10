Roma, senti Di Canio: "Malen? Ora sembra un marziano, prima..."

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Tanti temi toccati dall'ex centravanti e ora talent di SkySport Paolo Di Canio, intervistato dalle colonne de Il Corriere della Sera. Oltre a parlare della crisi del calcio italiano, si è soffermato anche sulle differenze tra Serie A e Premier League citando l'attaccante della Roma Donyell Malen. Di seguito le sue parole.

"Chiesa? Se torna in Italia tempo un paio di scatti e diremmo "mamma mia, perché a Liverpool non giocava?". Semplice, perché la Premier è l'NBA e noi il basket italiano. Malen all'Aston Villa era la terza riserva, alla Roma sembra un marziano. Lautaro segna con Pisa e Lecce e sento dire che è come Kane, 49 gol in tutte le competizioni. Ma come si fa!".