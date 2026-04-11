Disf-Atta Milan a San Siro: l'Udinese ne rifila tre al Diavolo
Risultato rotondo nel match delle 18:00. L'Udinese espugna San Siro rifilando tre gol al Milan: finisce 0-3 la sfida tra Allegri e Runjaic, un risultato decisamente inaspettato che spegne definitivamente anche la più flebile speranza di una rimonta Scudetto.
Arthur Atta è stato il protagonista assoluto del match: il centrocampista francese ha propiziato l'autogol di Bartesaghi che ha aperto la sfida, ma ha anche scritto la parola fine con il gol dello 0-3.
Adesso il Milan dovrà guardarsi le spalle. Con questo risultato i rossoneri lasciano al Napoli la possibilità di allungare (già a +2 con una partita in meno), ma soprattutto si ritroverebbero il Como a -2 qualora dovesse guadagnare tre punti contro l'Inter. La Juventus, poi, non è così lontana. Dalle stelle alle stalle: il Milan rischia di sprofondare in questo finale di campionato.