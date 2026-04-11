Lazio, stop Maldini: ora rischia la Fiorentina. E in attacco...
RASSEGNA STAMPA - A causa di infortuni e squalifiche, la Lazio contro la Fiorentina schiererà la 31ª formazione diversa in 32 partite. Gli ultimi aggiornamenti, riportati dal Corriere dello Sport, parlano di Maldini e Dele-Bashiru in dubbio: il primo rischia di fermarsi, il secondo è solo affaticato. Maurizio Sarri valuta se aspettarli o puntare su Dia e Basic, entrambi pronti. Dia, già decisivo a Bologna, potrebbe partire dall’inizio dopo essere stato spesso utilizzato a gara in corso.
Davanti resta il rebus tridente: Noslin si gioca una maglia dopo il gol col Parma, mentre Pedro non ha inciso. A destra Isaksen deve ritrovarsi dopo l'exploit in Nazionale, con Cancellieri unica alternativa. Intanto Sarri continua a escludere Ratkov, ritenuto indietro rispetto agli altri.
Capitolo Zaccagni: come racconta il Corriere dello Sport, non è ancora al meglio, ma potrebbe essere portato in panchina a Firenze per poi rientrare gradualmente, con l’obiettivo Coppa Italia. Il problema principale resta però il gol: tra attaccanti e ali, il rendimento offensivo è stato insufficiente. Con tre trasferte decisive (Firenze, Napoli e Bergamo), servirà una svolta immediata per dare un senso al finale di stagione