Ex Lazio | Pancaro, la sua squadra dei sogni: "Tra Nesta, Sinisa e Veron..."

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Giuseppe Pancaro sceglie la sua squadra dei sogni. Intervistato da Sportweek, l'ex terzino ha scelto i migliori giocatori con cui ha giocato tra Lazio e Milan. Di fronte a Dida in porta, e con Cafu e Maldini, ha puntato su Nesta e Mihajlovic: "Parlando di difensori puri, credo che Sandro sia stato il più forte della sua generazione. Sinisa? Leadership, carisma... Quello che faceva lui col mancino non l'ho visto fare a nessuno. Tolto Maradona, era il migliore di tutti".

A centrocampo, insieme a Pirlo, spazio ad Almeyda e Veron: "Con Almeyda ho un rapporto bellissimo. È quel giocatore che vuoi sempre dalla tua parte. Ai tempi della Lazio correva per cinque, recuperava palloni. Un ragazzo di cuore e molto generoso. Con Veron ci siamo subito trovati bene anche fuori dal campo: siamo persone simili, ci chiamavamo "fratello". Come giocatore era universale, tuttocampista".

In attacco, invece, c'è Kakà alle spalle di Shevchenko e Vieri: "Bobo è il mio più grande amico nel mondo del calcio. Ci siamo conosciuti al Torino, sognavamo di fare i calciatori. Insieme alla Lazio: eravamo entrambi single e... passavamo tanto tempo insieme". L'allenatore, ovviamente, è Sven-Goran Eriksson: "Fondamentale per la mia carriera, mi ha voluto fortemente alla Lazio e mi ha dato fiducia".