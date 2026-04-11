Fiorentina, Solomon in gruppo e Kean a parte: le ultime verso la Lazio
11.04.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2026
Prima vera seduta di allenamento per la Fiorentina dopo la disfatta in Conference League contro il Crystal Palace. Vanoli ha ritrovato in gruppo Solomon, che quindi con ogni probabilità sarà convocato per la gara contro la Lazio. Ancora a parte invece Kean, così come anche Parisi: solo domani si deciderà sulla loro presenza al Franchi.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.