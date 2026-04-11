Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni: Dele e Maldini in dubbio, le scelte

La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri sicuramente sarà ancora senza Provedel e Rovella, che hanno entrambi finito la loro stagione; dovrebbe invece rientrare Zaccagni, anche solo per la panchina. Di fronte a Motta in porta si va verso un nuovo forfait in difesa di Gila, alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo: giocherà Provstgaard insieme a Romagnoli. Sulle fasce viaggiano verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares a sinistra (recuperato Pellegrini). A centrocampo spazio ancora a Cataldi e Taylor. È in dubbio Dele-Bashiru, affaticato: dall'inizio potrebbe quindi tornare Basic, che manca in campo da due mesi. In panchina si rivedrà Patric, rientrato dopo l'ultimo stop. In attacco rischia di stare fuori Maldini: è aperto il ballottaggio con Dia per giocare al centro. Completeranno il tridente uno tra Pedro e Noslin a sinistra e Isaksen a destra.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. All.: Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.