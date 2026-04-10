Lazio, Giordano: "Fiorentina? Approfittiamone! Almeno un pareggio..."
10.04.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante Bruno Giordano ha parlato della prossima sfida di campionato della Lazio contro la Fiorentina, che in Conference League ha perso nettamente contro il Crystal Palace. Di seguito le sue parole: “La sconfitta in Conference League può far male alla Fiorentina e minare alcune certezze. Poi mancheranno Fagioli e Gudmundsson che sono due giocatori importanti, forse i più talentuosi. La Lazio può strappare almeno un pareggio. Loro si giocano tanto per la salvezza, ma noi ne dobbiamo approfittare. Il credo maggiore di Sarri è la fase difensiva, l’ha sempre valorizzata più dell’attacco. Sono i pregi e i difetti di questa squadra".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.