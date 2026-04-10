Ex Lazio | Immobile, altro gol in Ligue 1: è il secondo con il Paris FC
10.04.2026 21:00 di Mauro Rossi
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Torna al gol Ciro Immobile. L’ex capitano della Lazio bissa la rete segnata il 22 marzo nella vittoria contro il Le Havre segnando un gol nel match che il suo Paris FC sta giocando contro il Monaco. L’attaccante ha segnato all’ottavo minuto del match la seconda rete della sua squadra dopo quella di Ikoné, poi autore di una doppietta. Con questa vittoria la squadra transalpina sale a ridosso delle zone di metà classifica.