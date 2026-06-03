Amichevoli, Polonia - Nigeria: Wisniewski evita il ko ai polacchi. E Dele-Bashiru...
03.06.2026 23:02 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Si è conclusa l’amichevole tra Polonia e Nigeria con i polacchi che sono riusciti a evitare la sconfitta grazie a un gol di Wisniewski al 95° del secondo tempo, in pienissimo recupero.
A sbloccare il match è stata la selezione ospite che ha trovato il gol del vantaggio al 25° minuto del primo tempo con Simon, a ridosso del duplice fischio Potulski ha pareggiato i conti. Alla ripresa, con un calcio di rigore trasformato da Onuachu, i nigeriani si sono riportati in vantaggio ma la rete del difensore ha rovinato la festa. Al triplie fischio il risultato è 2-2. Poco meno di mezz’ora in campo per Dele-Bashiru, subentrato al 63’ del secondo tempo al posto di Simon.