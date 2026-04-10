West Ham, super Castellanos! Una doppietta che può significare salvezza...
10.04.2026 22:31 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Se il West Ham questa stagione riuscirà a centrare la salvezza una buona parte del merito la deve sicuramente anche al Taty Castellanos. L'attaccante acquistato a gennaio dalla Lazio per 30 milioni di euro, nella serata di oggi ha segnato una doppietta - la prima inglese - importantissima per continuare la propria corsa alla permanenza in Premier League. Prima con una conclusione sotto misura, dopo un assist di tacco di Pablo, poi con una conclusione dal limite, il Taty ha beffato due volte Sà portando la partita tra Hammers e Wolverhampton sul parziale di 3-0. Castellanos sale quindi a 4 gol in Premier League e 5 con la maglia del West Ham, dopo quello realizzato in FA Cup contro il QPR.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.