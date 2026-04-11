Sarri - Lazio, futuro a rischio: due nomi in caso di rottura

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RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è in bilico, poco conta il contratto fino al 2028. Il tecnico biancoceleste è in una posizione di forza, ci sono in ballo circa 11 milioni di euro lordi e il bilancio della Lazio non può permettersi un suo esonero.

Il presidente Claudio Lotito non è storicamente noto per esonerare i propri allenatori; Sarri, dal canto suo, ha più volte fatto trapelare la voglia di non dimettersi come nel 2023. In ogni caso, ci sono dei nodi da sciogliere, anche in caso di permanenza di Sarri.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Tempo, Sarri è stressato da questa stagione e vuole maggior chiarezza in merito al progetto triennale che non è praticamente mai partito a causa del blocco del mercato. A gennaio qualcosa è stato fatto, ma ancora non basta. Nonostante i problemi, Sarri e il suoi staff hanno tenuto in piedi un gruppo che sembrava destinato a mollare e che ora si sta giocando persino un trofeo: se vincesse la Coppa Italia, la Lazio guadagnerebbe anche l'accesso all'Europa League.

La sensazione - riporta il quotidiano - è che se non dovessero arrivare offerte (la Fiorentina è interessata) il rapporto tra Sarri e la Lazio proseguirà. In caso di rottura, la società biancoceleste punterebbe su un profilo giovane e emergente. In questo senso, piacciono molto i profili di Fabio Grosso e Fabio Pisacane, rispettivamente al timone del Sassuolo e del Cagliari.