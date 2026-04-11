Serie A, il programma della giornata: in campo Juve, Milan e non solo
11.04.2026 10:15 di Simone Locusta
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Roma - Pisa, gara terminata 3-0 in favore dei giallorossi, ha aperto la trentaduesima giornata di Serie A. Il campionato si avvicina alla sua conclusione e ogni partita ha un peso importante: nella giornata di oggi, Cagliari, Cremonese e Verona si giocano la salvezza; Atalanta e Juve un posto in Champions League; il Milan vuole consolidare la sua posizione. Di seguito il programma di oggi.
TORINO - VERONA (Ore 15:00)
CAGLIARI - CREMONESE (Ore 15:00)
MILAN - UDINESE (Ore 18:00)
ATALANTA - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.