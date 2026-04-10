Lazio, il racconto shock di Zarate: "Ho fatto a pugni con Kolarov!"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, Mauro Zarate non ha parlato solo del suo futuro da allenatore e del suo legame con il Boca Juniors, ma anche alcuni retroscena scioccanti della sua carriera. Uno su tutti è quello della scazzottata avuta con Kolarov ai tempi della Lazio, conclusasi però con una risata pochi minuti dopo.

"Litigate nello spogliatoio? Sì, a volte queste cose succedono. La più divertente è stata quella con Kolarov alla Lazio. Abbiamo fatto a cazzotti mentre andavamo verso lo spogliatoio. Poi mi si è avvicinato, ha fatto una battuta e si è messo a ridere. Beh, i serbi sono così. Non puoi farci nulla...".