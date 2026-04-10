Lazio, il racconto shock di Zarate: "Ho fatto a pugni con Kolarov!"
10.04.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Nell'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, Mauro Zarate non ha parlato solo del suo futuro da allenatore e del suo legame con il Boca Juniors, ma anche alcuni retroscena scioccanti della sua carriera. Uno su tutti è quello della scazzottata avuta con Kolarov ai tempi della Lazio, conclusasi però con una risata pochi minuti dopo.
"Litigate nello spogliatoio? Sì, a volte queste cose succedono. La più divertente è stata quella con Kolarov alla Lazio. Abbiamo fatto a cazzotti mentre andavamo verso lo spogliatoio. Poi mi si è avvicinato, ha fatto una battuta e si è messo a ridere. Beh, i serbi sono così. Non puoi farci nulla...".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.