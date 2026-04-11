Lazio, Cataldi ritrova la Fiorentina: oggi è un altro Danilo
RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è una delle sorprese positive di questa stagione della Lazio. Uno dei migliori nella rosa di Sarri, nonostante la società fosse pronta a liberarsi di lui.
Nell'estate del 2024, infatti, la Lazio ha ceduto Cataldi alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 5 milioni di euro). Una formula mai adottata nei prestiti passati per Danilo a Crotone, Genova e Benevento.
La Fiorentina, anche a sorpresa dei suoi stessi tifosi, scelse di non riscattarlo. Ora la Lazio se lo gode, lunedì sera sarà lui a partire titolare contro la Viola e a guidare il centrocampo biancoceleste.
Come riporta Il Corriere della Sera, il prestito a Firenze in fondo gli è servito: questa è l’annata nella quale Cataldi ha giocato di più in assoluto (28 presenze, per ben 2051 minuti totali, 1932 solamente in serie A). Ora Cataldi è più maturo ed è al centro del progetto Lazio.