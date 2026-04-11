Zazzaroni cita Lotito: "FIGC? Sta succedendo di tutto. Siamo rovinati se..."

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RASSEGNA STAMPA - Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato del momento che sta vivendo il calcio italiano e del futuro della FIGC dopo le ultime dimissioni di Gravina. Nel suo discorso ha citato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, molto vicino ad Abodi. Di seguito ciò che ha scritto.

"Giorno 11 dal terzo fallimento mondiale consecutivo della Nazionale. Succede tutto e il contrario di tutto. I club, che non ne vogliono proprio sapere di investire sui giovani italiani per darsi (e darci) un futuro, si sono messi sulle tracce di Lewandowski, Goretzka e Alisson che di un sedicenne potrebbero essere il padre polacco, il fratello maggiore tedesco e il padre brasiliano che non si è assunto le responsabilità genitoriali.

Giovedì s’è sparsa la voce che Marotta starebbe lavorando per indicare Malagò quale candidato della Lega di A: cercherebbe una maggioranza larga quando gli potrebbero bastare gli undici, 12 voti su 20 che ha già. Dalla Figc decaduta qualcuno ha subito agitato i numerini, oltre al nome di Albertini: per serietà, le componenti non dovrebbero ambire in alcun modo al post-Gravina essendo il prodotto delle scelte dello stesso Gravina. Ergo, corresponsabili. Potranno però spiegare il veto all’ipotesi Malagò che vorrebbe peraltro portare con sé Maldini o Costacurta.

Potrà farlo in particolare Giancarlo Abete, il più esperto e ascoltato della compagnia, al quale suggerisco - senza che per questo paghi né oggi né mai - di fare come l’abate Faria, strenuo promotore e difensore dell’unità d’Italia. Nel frattempo Petrucci si è dichiarato favorevole a un ex calciatore, Abodi e Lotito al commissario e il leggendario Carraro ha detto che bisogna fare subito il ct, decisione che non può essere ritenuta di ordinaria amministrazione (impegna economicamente la federazione) e nemmeno indifferibile. Se tutto va bene siamo rovinati sul serio".