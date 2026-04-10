Roma, Ranieri avvisa: "Sono pronto a farmi da parte..."

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Prima del fischio d'inizio di Roma - Pisa, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn, soffermandosi in particolare sul suo ruolo e sul mercato. Di seguito le sue parole: "Il bilancio di questo nuovo ruolo dietro alla scrivania lo farò alla fine, è totalmente diverso dal fare l'allenatore: stai lì al tuo posto e quando vieni interpellato della società dici la tua, quindi entro marginalmente nelle questioni di campo".

“Io ho detto vediamo cosa posso fare nel mio ruolo: se mi piacerà continuerò a farlo, se sarò interpellato resterò ma se non sarò interpellato me ne andrò, perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, per cui come mi sono fatto da parte da allenatore sarò pronto a farmi da parte anche da Senior Advisor".