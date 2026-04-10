Napoli, Rrahmani e Di Lorenzo sulla via del recupero. Contro la Lazio...
Reduce dall'importante successo sul Milan, il Napoli è al lavoro per preparare il match del Tardini contro il Parma, per il quale Antonio Conte spera di recuperare alcune pedine importanti. Sarà quasi sicuramente a disposizione Rasmus Hojlund che, dopo aver saltato l'ultima gara a causa di un virus influenzale, è tornato ad allenarsi in gruppo.
Viaggia verso il recupero anche Amir Rrahmani, fermo dalla sfida contro la Roma dello scorso 15 febbraio per un problema al bicipite femorale. Nonostante il centrale kosovaro abbia dato segnali incoraggianti, non dovrebbe farcela per Parma e il suo rientro potrebbe slittare alla sfida contro la Lazio, in programma il prossimo 18 aprile.
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infine, c'è la possibilità che per il match contro i biancocelesti torni tra i convocati anche Giovanni Di Lorenzo, ormai lontano dai campi da più di due mesi per un brutto infortunio patito al ginocchio.