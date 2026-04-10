Inter, nuovo stop per Lautaro Martinez: ecco quante partite salta
10.04.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si ferma ancora Lautaro Martinez. Il centravanti dell'Inter ha accusato un risentimento al soleo del polpaccio sinistro: salterà le prossime tre gare contro il Como, in campionato e in Coppa Italia, e il Cagliari. Il capitano nerazzurro era rientrato solamente all'ultima giornata contro la Roma, segnando una doppietta. Ora sarà di nuovo indisponibile.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.