Lutto nel mondo del calcio: è morto Jacek Magiera, il vice ct della Polonia

10.04.2026 15:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lutto nel mondo del calcio: è morto Jacek Magiera, il vice ct della Polonia
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© foto di Uefa/Image Sport

Il calcio polacco è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Jacek Magiera, morto a soli 49 anni. Vice commissario tecnico della nazionale dal 2025, era una figura chiave dello staff guidato da Jan Urban.

Secondo le prime informazioni, Magiera è stato colto da un malore durante un allenamento nella mattinata odierna. Immediato il trasferimento in ospedale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La Federazione polacca ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale: “Con profonda tristezza e grande rammarico, abbiamo appreso della morte di Jacek Magiera. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere condoglianze. Chiediamo rispetto per la loro privacy in questo momento così difficile”. 

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.