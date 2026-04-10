Fiorentina - Lazio, le probabili formazioni: Sarri aspetta i recuperi
La prima di due trasferte consecutive. Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio vola al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vanoli. Sarri sicuramente sarà ancora senza Provedel e Rovella, che hanno entrambi finito la loro stagione; potrebbe rientrare invece Zaccagni, anche solo per la panchina. Di fronte a Motta in porta, possibile un nuovo forfait in difesa di Gila, alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo. È ancora in vantaggio Provstgaard per fare coppia con Romagnoli. Sulle fasce vanno verso la conferma sia Marusic a destra che Nuno Tavares a sinistra (recuperato Pellegrini). A centrocampo si rivedrà Patric, ormai regista a tutti gli effetti. Darà una mano a Cataldi, sempre titolare con Dele-Bashiru e Taylor. A gara in corso Basic punta a mettere minuti nelle gambe. In attacco è ancora aperto il ballottaggio tra Pedro e Noslin, nel resto del tridente sono sicuri del posto sia Maldini al centro che Isaksen a destra.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Patric, Basic, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.