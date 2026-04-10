Calciomercato Lazio | Torna di moda Shpendi del Cesena: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Per l'attacco della Lazio spunta un nome dalla Serie B. E non è nuovo, visto che se n'è già parlato nei mesi scorsi. Si tratta di Cristian Shpendi, centravanti classe 2003 del Cesena di Ashley Cole. A riportato è TuttoCesena.it, che ha fatto il punto riguardo i migliori giocatori che la società bianconera può vendere in estate per fare cassa.

Tra questi c'è proprio l'albanese, attualmente a quota 10 gol e 4 assist in 33 partite giocate (2.606 minuti) tra cadetteria e Coppa Italia. Su di lui ci sono anche altri club italiani, come Parma e Palermo, ed esteri, come West Ham, Crystal Palace e Al-Sadd. La valutazione sembra aggirarsi intorno ai 3-3,5 milioni di euro.

Nella lista dei possibili partenti in estate sono presenti anche due giocatori già valutati a Formello, come Tommaso Berti (lo vogliono Cagliari, Bologna, Sassuolo, Parma e Monza) e Jonathan Klinsmann (richiesto da Torino, Cagliari e Palermo).