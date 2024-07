Calciomercato Lazio | Un altro giovane attaccante nel mirino: di chi si tratta

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue la linea verde impostata per questo calciomercato estivo. Per i colpi del futuro si guarda nelle serie minori: Gabriele Artistico, ormai chiuso e pronto ad andare in prestito, non sarebbe l'unico nella lista. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, il club laziale avrebbe messo nel mirino anche Cristian Shpendi, bomber del Cesena e fratello di Stiven Shpendi dell'Empoli (classe 2001). Su di lui ci sarebbero diverse squadre di Serie A, tra cui anche Fiorentina e Torino. Nell'ultima stagione, vissuta in Serie C, il centravanti albanese classe 2003 ha messo 22 gol e 6 assist in 35 partite giocate raggiungendo la promozione in Serie B . Il ds bianconero Fabio Artico aspetta eventuali proposte nei prossimi giorni per il suo gioiello.