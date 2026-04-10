Sassuolo, Muric: "Contro la Lazio la parata più difficile, vi dico su chi"
RASSEGNA STAMPA - Arijanet Muric ha fatto il punto sulla stagione del Sassuolo in un'intervista concessa al Corriere dello Sport. Parlando anche del suo momento professionale, il portiere ha ricordato la sua parata più impegnativa finora: "Quella contro la Lazio, alla terza giornata, a metà settembre nella nostra seconda gara in casa dopo due sconfitte".
Ricorda ogni dettaglio di quel momento: "Quel colpo di testa in tuffo di Zaccagni non so come sia riuscito a prenderlo, è stata una reazione istintiva e un intervento complicato. La cosa ancora più importante è aver vinto, è stata la prima e ci ha permesso di sbloccarci".
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