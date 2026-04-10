Juventus, Spalletti rinnova fino al 2028: l'annuncio del club - VIDEO
10.04.2026 14:45 di Christian Gugliotta
Luciano Spalletti e la Juventus insieme fino al 2028. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto del tecnico toscano per altre due stagioni. L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social del club, nel quale si vede l'allenatore comunicare la notizia del prolungamento al gruppo squadra. Di seguito il filmato.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.