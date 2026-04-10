Lazio, Zarate ha le idee chiare: "Ecco dove vorrei allenare..."

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© foto di Federico Gaetano

Mauro Zarate ha le idee chiare per il futuro. Nell'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, l'ex attaccante della Lazio ha svelato di voler intraprendere una carriera da allenatore ora che ha attaccato definitivamente gli scarpini al chiodo. Una scelta non solo pensata, ma anche coltivata in questi anni e che lo ha portato a prepararsi in attesa della chiamata di una Prima Squadra. 'Maurito' inoltre, ha spiegato di aver ben chiaro anche il tipo di calcio da proporre e con quale modulo voler applicare le sue idee.

COME SARA' ZARATE DA ALLENATORE? - "Modulo? Mi piace il 3-4-2-1. Voglio una squadra che tenga palla. Nel 3-4-2-1 ci possono essere due attaccanti o due centrocampisti che possono essere due ali a cui spiego di giocare un po' più stretti e di approfittarne o insegno loro a giocare un po' con la marcatura dietro e a cercare di girarsi velocemente. Giocare bene o vincere? Entrambe le cose. Una è una conseguenza dell'altra. Sì, credo che si abbiano più possibilità di vincere se si gioca bene. Penso che giocare bene possa essere, non so, fare tanti tunnel... Ma non è produttivo. Avere un sacco di giocatori che si avvicinano alla palla, ma che poi non fanno il lavoro che devono fare per vincere le partite. A chi mi ispiro? Mi è piaciuto quando ero con Heinze, mi è piaciuto con il Velez. Ci sono molti allenatori. Mi piace il Liverpool di Slot e mi piacciono molto le squadre di Conte. Molto, molto. Mi piace molto anche quando gioca l'Argentinos Juniors. Se il mio gioco non funziona? Lavoro, lavoro, lavoro e lavoro fino a quando non riesco a farlo bene. Ma alcune cose le adatto, se me lo chiedete. Se hai qualcosa in testa, devi convincere qualcun altro a farlo".

ZARATE ALLENATORE, IL PUNTO DI PARTENZA - "Mi piacerebbe allenare a lungo il calcio argentino. Partire dal basso con un progetto buono? È quello che cerco. Voglio iniziare bene. Voglio partire dal basso. Il Nacional è un torneo importante. Ma sento che è quello che mi farà bene nella mia carriera. Non credo che avrei mai la possibilità di tornare a Velez. Per tutto quello che è successo... è bene che sia così. Gli auguro il meglio. A ciascuno il suo. Ora hanno un grande allenatore, sono molto contento che Guille sia qui. Penso che sia l'allenatore giusto. Ha già iniziato molto bene, vincendo trofei. Una prima squadra? Sono pronto, ma è diverso. Credo che ci siano molte più richieste e meno partite. Forse con un mese di lavoro pre-campionato si può ottenere quello che si cerca. Ma la Primera è così. Tre risultati che non ottieni e... sei fuori".