Italia, Baldini ct ad interim: sarà in panchina contro Lussemburgo e Grecia

10.04.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Italia, Baldini ct ad interim: sarà in panchina contro Lussemburgo e Grecia

Attraverso un comunicato, la FIGC ha annunciato che Silvio Baldini sarà sulla panchina dell'Italia per le prossime amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Dopo la disfatta contro la Bosnia e le dimissioni di Gattuso, sarà dunque il ct dell'Under-21 a guidare la Nazionale nelle sfide in programma il 3 e il 7 giugno. Questo il comunicato:

"Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.